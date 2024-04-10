中職／救災優先 花蓮7戰確定轉至斗六、台南舉行

韓籍啦啦隊女神李多慧今年離開樂天桃猿隊，轉戰味全龍啦啦隊「小龍女」。不過她先前發文宣布自己是隊長引發爭議，原因是龍隊3月初才宣布小映是新隊長，讓外界看得一頭霧水，如今有周刊爆料李多慧拿解約當談判籌碼，

2024-04-10 16:04