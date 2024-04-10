中職／救災優先 花蓮7戰確定轉至斗六、台南舉行

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聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒秘書長楊清瓏（中）今日與球團代表前往花蓮，拜訪花蓮縣縣長徐榛蔚、秘書長饒忠、教育處代理處長翁書敏。圖／中華職棒聯盟提供
中華職棒秘書長楊清瓏（中）今日與球團代表前往花蓮，拜訪花蓮縣縣長徐榛蔚、秘書長饒忠、教育處代理處長翁書敏。圖／中華職棒聯盟提供

花蓮經歷0403大地震仍在復原中，中華職棒今天與花蓮縣政府討論後，確定4月在花蓮棒球場的7場賽事進行場地變更，讓當地能更專注在救災工作上。

中職秘書長楊清瓏今日與球團代表前往花蓮，拜訪花蓮縣縣長徐榛蔚、秘書長饒忠、教育處代理處長翁書敏，商討4月份花蓮賽事之安排。

4月3日大地震至今，花蓮仍餘震不斷，花蓮縣政府考量到人員安全，並希望目前能先以救災行動為主，希望4月份在花蓮主場賽事暫時取消，聯盟、球團與花蓮縣政府也達成共識，決議4月份花蓮球場賽事進行場地變更。

聯盟宣告，原訂4月16、17日台鋼雄鷹花蓮主場賽事，球團決定改至斗六棒球場舉行；4月19至21日、4月23、24日統一獅花蓮主場賽事，球團也決定改至台南棒球場舉行。

0403花蓮大地震 台鋼雄鷹 棒球 統一獅

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