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中職／遲到現身！葉總沒請假 談鋼龍5月才能歸隊
味全龍隊今天與富邦悍將隊之戰，賽前練習龍隊總教練葉君璋不見蹤影，連球員都好奇人去哪？直到5點才在天母棒球場現身，葉總僅低調表示：「有事。」不過帶來洋投鋼龍還沒那麼快歸隊的消息，葉總表示：「估計會在5月初。」
龍隊去年在葉君璋率領下奪得總冠軍，今年開季有些顛簸，近4場是1勝3敗，前一戰更是靠逆轉砲以1分險勝，今天賽前消失引起關注，葉君璋現身時氣色跟平時沒有太大差異，他表示，球隊近期比較不順，但都是差臨門一腳，「盡快調整。」
至於原本要扛開季第2戰的洋投鋼龍，至今尚未出賽，落枕出現壓迫神經狀況，需要更長時間恢復，葉君璋表示，需要讓他休息才能避免壓迫處腫脹，估計會在5月初，但醫生報告都比較保守，「他本人是認為不用那麼久。」
近年各隊都出現洋將受傷但必須空著名單等待回歸的狀況，對於外界討論洋將傷兵名單，葉君璋也認為：「是可以考慮，現在洋將越找越好，有時要休1、2個月，但不可能輕易放掉，那會增加成本。」
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