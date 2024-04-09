中職／夠悍！獅隊2轟獵殺兄弟 開季7戰6勝隊史第二次

統一獅隊開季持續強悍，今天在洋投勝騎士7局僅失1分好投帶領下，加上陳重羽兩分砲、潘傑楷3安打包括1發陽春砲，終場以5：1擒殺中信兄弟隊。獅隊開季前7場取得6勝1敗為隊史第二次，前一次為2013年。

勝騎士先發7局僅被敲4安打、失1分，送出8次三振，失分出現在第2局，保送蘇緯達後，曾頌恩點出內野安打，江坤宇補上適時安打幫助兄弟先馳得點，但曾頌恩出現在三壘上的出局數，高宇杰隨後遭到三振，未讓兄弟再追加分數。

面對兄弟洋投德保拉，獅隊在他6局投球任內攻下3分，陳重羽先在2局下敲出兩分砲逆轉戰局，5局下林佳緯靠失誤上壘，後續邱智呈二壘安打、陳傑憲內野安打，獅隊再下一城擴大為3：1領先。

兄弟第7局啟用牛棚，李振昌登板因保送、安打被攻占得點圈，遇險境全身而退，其他後援投手就沒這麼幸運，第8局王凱程遭潘傑楷掃出陽春砲，陳琥接手一、二壘有人局面，再被邱智呈敲安掉分。

獅隊打線敲出12支安打，兩種「四爺」陳傑憲、邱智呈都貢獻雙安，今天才升上一軍的潘傑楷，本季首場出賽就有3安打、4打席全上壘的好表現。