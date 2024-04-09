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中職／林立百盜史上第29人 生涯成就有望叩關千安百轟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿林立。本報資料照片
樂天桃猿林立。本報資料照片

樂天桃猿林立今天解鎖一項里程碑，第6局敲安後盜上二壘，生涯累積100盗為史上第29人，而他還有高機率挑戰更罕見的千安百轟百盗俱樂部。

中職史上先前有28人完成生涯百盜，去年僅林哲瑄一人跨過門檻，今年球季展開前，林立99盗、周思齊98盗、李宗賢90盗，都有望在今年達陣。

猿隊今天在澄清湖棒球場面對台鋼雄鷹隊，林立第6局敲安，並盜上二壘，完成生涯百盜。

林立過去曾連續3季20盗以上，2021年更以27盜稱霸盜壘王，加速生涯盜壘累積，但去年一度受到腳趾傷勢困擾，盜壘次數銳減，最終全季僅留下5盗，無緣在去年就完成百盗。

加上此役第6局的安打在內，林立還握有743安、81轟，被看好有機會挑戰目前僅8名成員的「千安百轟百盗」俱樂部。

台鋼雄鷹 林立 樂天桃猿

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