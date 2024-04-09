中職／受桃園延賽波及 獅隊盼公平原則「除非全台沒場地」

桃園棒球場整修工程不及，昨天宣布4月16、17日與統一獅隊比賽延賽，受到波及的獅隊球團今天發出聲明稿，認為在公平競賽原則前提下，希望聯盟先協助樂天桃猿隊尋找備案場地，也願意提供台南棒球場租借使用，除非全台可用職棒場地都不能用，將尊重延賽決定。

桃園棒球場季外進行整修，趕不上球季開打，前6場主場賽事已經辦理異地進行，而昨天場地經過場勘後仍認定草皮狀況不佳、積水導致軟爛，再宣布4月16、17日直接延賽，消息一出引起球迷熱議，質疑為何不找其他場地比賽，而是直接延賽。

獅隊球團表示，昨天接獲聯盟通知後，也了解其延賽原因，因洽詢北部場地天母、洲際棒球場均無法順利租借因而延賽，獅隊也隨即向聯盟反應，以公平競賽為原則前提下，協請聯盟協商是否能詢問斗六、澄清湖等球場租借，甚至獅隊可提供台南球場作為租借使用，若有需要，建議聯盟協調將原來在台南棒球場進行之二軍賽事場地調整到屏東園區、斗六等球場可能性。

球團表示，獅隊立場一切希望球賽能夠順利開打，假若徵詢全台可用之職棒賽事場地後，經整體評估後，仍無適合場地進行予以延賽，獅隊將予以尊重聯盟之決議。