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中職／啦啦隊一粒雙胞胎姊姊曝光也超美 網：竟然真有二粒
台鋼雄鷹啦啦隊人氣成員「一粒」有外貌相似的雙胞胎姐姐，她日前被球迷拍到側臉，被稱為「二粒」。二粒昨天在社群媒體分享本人照，網友紛紛讚嘆姐妹都很美。
一粒因完美詮釋葉保弟應援舞暴紅，目前IG粉絲已暴漲至24萬，成為近期人氣最旺的啦啦隊。上周日雄鷹在高雄澄清湖主場迎戰富邦悍將隊，有球迷在觀眾席發現一名外表神似一粒的女子，沒想到一粒本人出面回應，「她其實是我雙胞胎姐姐。」
消息一出，網友們紛紛驚訝表示，「竟然有二粒！」、「原來一粒有雙胞胎姊姊」、「姐姐妹妹都好美高顏值」、「異卵都正麼正，我就問這基因到底是多好」。
一粒的姐姐昨天設立Threads帳號，並開玩笑寫道，「終於願意加入Threads，蹭一下粒寶流量」。她還表示，「我們為什麼不像且體型差那麼多，因為是異卵，差2分鐘，醫生選我當姊姊，然後我沒有搶她東西吃 她吃的比我多。」
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