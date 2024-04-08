中職／流浪桃猿還是回不了桃園 草皮狀況一致認為不符標準

樂天桃猿隊的返家日要繼續延後，桃園棒球場今天經過場勘後仍一致認為草皮生長狀況不佳，4月16、17日兩場比賽直接宣布延賽，最快返家日現在落在4月26日。

桃園球場季外進行排水、照明、看台整修工程，因進度延宕趕不上開季，賽程前兩周已有6場賽事改到新莊、天母、台北大巨蛋進行，其中在新莊的賽事因雨延賽，猿隊原本目標鎖定4月16日回到主場，但如今確定又泡湯了。

中職聯盟今天下午邀集體育局、樂天球團、球員工會、審查委員前往現地勘查，審查委員一致認為草皮狀況仍不佳，局部區域仍有積水情形，4月16、17日之桃園主場賽事，確定無法如期開打，延賽日期將另行公佈。

審查委員現地勘查後，有關球場外野看台地坪、座椅更新等都沒問題，內、外野草皮狀況雖較三月中勘查改善，不過仍不符合賽事標準，特別是左外野區域有積水造成場地軟爛的狀況。

猿隊下一個主場賽事時間為4月26日，聯盟將與體育局、球團、球員工會、審查委員於4月18日再次前來現地勘查，確認場地符合標準後，才會由主場球團安排測試賽。