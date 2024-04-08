快訊

旗下嚮辣、初瓦56人食物中毒 王品集團致歉：沒任何理由推諉責任

地牛翻身！花蓮縣近海16點45分規模4.5地震 最大震度3級

中職／流浪桃猿還是回不了桃園 草皮狀況一致認為不符標準

中職／流浪桃猿還是回不了桃園 草皮狀況一致認為不符標準

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊的返家日要繼續延後，桃園棒球場今天經過場勘後仍一致認為草皮生長狀況不佳，4月16、17日兩場比賽直接宣布延賽。圖／中華職棒提供
樂天桃猿隊的返家日要繼續延後，桃園棒球場今天經過場勘後仍一致認為草皮生長狀況不佳，4月16、17日兩場比賽直接宣布延賽。圖／中華職棒提供

樂天桃猿隊的返家日要繼續延後，桃園棒球場今天經過場勘後仍一致認為草皮生長狀況不佳，4月16、17日兩場比賽直接宣布延賽，最快返家日現在落在4月26日。

桃園球場季外進行排水、照明、看台整修工程，因進度延宕趕不上開季，賽程前兩周已有6場賽事改到新莊、天母、台北大巨蛋進行，其中在新莊的賽事因雨延賽，猿隊原本目標鎖定4月16日回到主場，但如今確定又泡湯了。

中職聯盟今天下午邀集體育局、樂天球團、球員工會、審查委員前往現地勘查，審查委員一致認為草皮狀況仍不佳，局部區域仍有積水情形，4月16、17日之桃園主場賽事，確定無法如期開打，延賽日期將另行公佈。

審查委員現地勘查後，有關球場外野看台地坪、座椅更新等都沒問題，內、外野草皮狀況雖較三月中勘查改善，不過仍不符合賽事標準，特別是左外野區域有積水造成場地軟爛的狀況。

猿隊下一個主場賽事時間為4月26日，聯盟將與體育局、球團、球員工會、審查委員於4月18日再次前來現地勘查，確認場地符合標準後，才會由主場球團安排測試賽。

中職 棒球 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／大巨蛋成為吸票機 劉東洋要和獅隊一起炒熱南台灣

中職／驚天交易2主菜 王柏融、林子偉首度同場在明天？

中職／澄清湖球場人氣不輸大巨蛋 劉東洋：超乎原本預期

中職／不只UNI GIRLS有看頭 獅隊邀請WING STARS同場熱舞

相關新聞

中職／流浪桃猿還是回不了桃園 草皮狀況一致認為不符標準

樂天桃猿隊的返家日要繼續延後，桃園棒球場今天經過場勘後仍一致認為草皮生長狀況不佳，4月16、17日兩場比賽直接宣布延賽，...

中職／驚天交易2主菜 王柏融、林子偉首度同場在明天？

中職賽程前兩周7場台北大巨蛋賽事落幕，接下來將有6周時間都是「蛋外」球場，在大巨蛋連演兩齣逆轉秀的樂天桃猿隊明天轉戰澄清...

12強賽／曾豪駒教練團沿用「經典班底」 5月選出80人大名單

世界棒球12強賽中華隊教練團成形，總教練曾豪駒的「幕僚」陣容維持去年世界棒球經典賽雛形，首波提交的5人名單全數都是經典賽...

中職／單場平均觀眾數比去年多1倍 大巨蛋效應真的厲害

中職新球季打完前兩周賽事，6支球隊都已擔任主隊，合計18場比賽吸引21萬6848人進場觀戰，單場平均12047人，和去年...

中職／王柏融被觸身球後爆粗口？網：是在喊高雄市長名字

台鋼雄鷹隊昨天以6：5逆轉擊敗富邦悍將隊，比賽中出現意外插曲，王柏融4局下遭球吻，竟疑似對悍將投手江國豪罵髒話，引發球迷們熱議。 悍將4局打完5：0領先，雄鷹4局下展開反撲，郭永維先保送上壘，接

中職／大巨蛋成為吸票機 劉東洋要和獅隊一起炒熱南台灣

中職新球季邁入第3周，明天兩場比賽都由南部隊擔任主場，台鋼雄鷹隊在高雄澄清湖球場迎戰樂天桃猿隊，統一獅隊則在台南球場和中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。