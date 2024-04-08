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中職／驚天交易2主菜 王柏融、林子偉首度同場在明天？

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
王柏融(左)與林子偉。報系資料照
王柏融(左)與林子偉。報系資料照

中職賽程前兩周7場台北大巨蛋賽事落幕，接下來將有6周時間都是「蛋外」球場，在大巨蛋連演兩齣逆轉秀的樂天桃猿隊明天轉戰澄清湖棒球場，面對台鋼雄鷹隊，去年驚天交易包裹中的林子偉王柏融，有望首度在中職場上同場出賽。

明天兩地賽事，台南棒球場由中信兄弟、統一獅隊過招，推出德保拉、勝騎士洋投交鋒，澄清湖球場桃猿、雄鷹之戰則由霸威斯、江承諺左投對決。

雄鷹接連從兄弟、富邦悍將隊進補勝場，上周5戰打下3勝，戰績榜上排名第2，展現不像新軍的競爭力，本周將依序面對猿隊、獅隊帶來的考驗。

雄鷹的戰力構成的一塊重要拼圖，來自去年8月與猿隊的重磅交易，送出選秀狀元林子偉，換回王柏融議約權以及藍寅倫、王溢正、翁瑋均，王柏融的到來補足雄鷹需要的人氣、戰力，開幕前兩周已經體現在戰績、票房上。

林子偉昨天才剛升上一軍，2打數敲出1安打，因守備時有稍微傷到左手而提前退場，總教練古久保健二賽後表示，還不確定下一場能不能上，但應該沒有問題。若林子偉維持出賽，明天就要對上以狀元籤挑選自己的球隊，也將是林子偉、王柏融首度在中職場上同場出賽。

中職 林子偉 王柏融

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