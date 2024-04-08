中職／不只UNI GIRLS有看頭 獅隊邀請WING STARS同場熱舞

統一獅隊本周將在台南球場進行5場比賽，明、後天對中信兄弟隊進行2連戰，12日起對雄鷹隊展開3連戰，也是兩支南部球隊首次交手；獅隊指出，為了歡迎新夥伴雄鷹，場上互相競爭，場外行銷活動首次結合，期待台南市、高雄市球迷一起進場，力挺中職賽事。

13、14日台南400主題日，兩隊共同推出「雄鷹萊樂」作伙交陪，雄鷹吉祥物TAKAO、高雄熊將前往台南球場同樂，獅隊萊恩、盈盈、魚頭君、喬治一起在看台和場外應援同樂，雄鷹WING STARS也會到場參與各項活動。

這兩天將舉辦UNI GIRLS Ｘ WING STARS拍照見面會，雄鷹商品部在三壘出入口旁服務球迷，只要到萊恩酷或雄鷹商品部單筆消費滿1500元，前20位都可參加「UNI GIRLS Ｘ WING STARS拍照見面會」，每場拍照見面共計40位球迷參加。