中職／單場平均觀眾數比去年多1倍 大巨蛋效應真的厲害
中職新球季打完前兩周賽事，6支球隊都已擔任主隊，合計18場比賽吸引21萬6848人進場觀戰，單場平均12047人，和去年整季平均數6000人相較，人氣足足成長一倍，台北大巨蛋效應是最大關鍵。
中職過去34季有17季總觀眾人數超過百萬，剛好占了一半，去年300場例行賽湧進180萬130人，寫下歷年單季新高；若從單場平均數來看，1992年（中職3年）進行180場例行賽，共有123萬8063人進場，平均數6878最高。
台鋼雄鷹隊今年展開一軍首季，中職從2009年起首次恢復6隊規模，例行賽也增至360場，總觀眾人數超過200萬人沒有太大問題，預料大巨蛋話題還會繼續延燒。
今年開季前兩周預定19場比賽，只有3月31日在新莊球場進行的雄鷹、樂天桃猿隊之戰因雨延賽，其餘18場順利打完，其中在大巨蛋進行的7場比賽，一共吸引13萬2191人進場，占了總觀眾人數61%，單場平均達到18884人。
中職今年想達250萬人進場，單場平均要有6944人以上，若想衝上300萬人，單場平均更要有8333人才行，就看這股開季氣勢能延續到何時。
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