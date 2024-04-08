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中職／兄弟牛棚失火 8：0慘變8：11

聯合報／ 記者蘇志畬藍宗標／台北報導
味全龍昨與統一獅三連戰的第三戰，獅先發古林睿煬投5.1局、9K無失分。 記者余承翰／攝影
味全龍昨與統一獅三連戰的第三戰，獅先發古林睿煬投5.1局、9K無失分。 記者余承翰／攝影

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中華職棒昨天3場賽事都上演逆轉秀，味全龍王維中與統一獅隊古林睿煬的王牌演出，是吉力吉撈鞏冠的逆轉砲搶走焦點，新軍台鋼雄鷹隊靠著單局6分攻勢擊敗富邦悍將隊，中信兄弟隊牛棚失火更從8：0打到8：11輸球。

王維中相隔1年再次演出5.2局掉2分的好投。古林睿煬則有5.1局、9K無失分表現，且開季至今10.1局投出18次三振，還沒失分，然而關鍵是7局下李凱威1分打點安打加上吉力吉撈．鞏冠2分砲，龍隊3：2逆轉勝。

衛冕軍龍隊中止3連敗的同時也斬斷獅隊開季5連勝，總教練葉君璋表示，作為去年冠軍隊，看得出來球員為了有好表現而感到壓力，中止對手連勝的心情只是「還好」，原因是「每一隊都是勁敵，都不好打」。

吉力吉撈開季前4戰僅敲出1支安打，但昨4打數2安打，連3場敲安、連2場開轟，打擊率回升到2成92。吉力吉撈表示：「（林）智勝有跟我說，大膽揮擊才知道，那個位置該不該打。」

兄弟牛棚連兩天被猿隊打爆，昨天兄弟前兩局就從猿隊先發投手曾仁和的手中狂攻8分，但猿隊緊咬不放，打完前6局追回7分，8局下又攻下4分，戲劇性逆轉戰局，終場以11：8獲勝。

雄鷹面對0：5落後進入4局下，趁悍將先發投手江國豪不穩，加上一壘手蔣智賢出現關鍵暴傳失誤，單局狂攻6分，讓先發5局掉5分的伍祐城拿下勝投，總教練洪一中的執教勝場也累計至994勝。

中信兄弟 古林睿煬 台鋼雄鷹 吉力吉撈 味全龍 富邦悍將 曾仁和 王維中 蔣智賢 鞏冠

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