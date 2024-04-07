中職／林立貫徹得1分是1分 邱駿威未失分也說話了

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樂天桃猿隊今天在台北大巨蛋以11：8逆轉勝中信兄弟隊，兩隊本季戰績3勝3敗扯平，林立8局下關鍵安打攻下超前分，賽後獲選單場MVP，他說：「得1分是1分，就是帶著這種心情比賽。」

猿隊打完6局追成7：8，原來大幅落後8分變成1分差，8局下再得4分後來居上，連續兩天對兄弟逆轉勝，而且今天難度更高。

林立表示，一開始就被領先8分，野手很辛苦，大家互相支援，一直得分壓迫對手，「不管比數差距，只在乎場上表現，用這種心態面對落後局面。 」

猿隊先發投手曾仁和只投兩局失8分退場，邱駿威接手4局被揮出1支安打，雖出現5次四死球（1次觸身球）但未失分，讓打線有機會逆轉戰局。

他表示，第2局已經準備熱身，因此3局上登板沒有太大問題，最重要任務是吃更多局數，讓接手的投手比較輕鬆，但自己投太多壞球，這是未來還要修正的地方。