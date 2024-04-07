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中職／連兩戰逆轉勝兄弟不可思議？古久保：有時真的會發生

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
樂天桃猿連兩天逆轉勝。樂天桃猿提供
樂天桃猿連兩天逆轉勝。樂天桃猿提供

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樂天桃猿隊連續兩天在台北大巨蛋上演逆轉秀，分別以9、8、11：8擊敗中信兄弟隊，最後兩局合計攻下10分，在3連勝搶下兩勝，日籍總教練古久保健二說：「與其說不可思議，倒不如說有時真的會發生這種事。」

猿隊昨天打完前7局3：8落後，最後兩局攻下6分氣走兄弟，今天打完前兩局更是大幅落後8分，打完6局追到1分差，8局下攻下4分再度逆轉戰局，古久保賽後別感謝全隊的努力。

猿隊先發投手曾仁和首次在大巨蛋登板，只投兩局被揮出9支安打，另有1次保送，失8分全是自責分，成為生涯4年單場失分最多的一戰。

古久保表示，曾仁因為登板間隔的問題，投球節奏受到影響，身體也有狀況，有些球不會跑，下一戰繼續調整。

他說，比賽前半段大量失分，要追分真的很困難，但牛棚有壓制對手，守住後半段，是很關鍵的贏球原因。

曾仁和 樂天桃猿 牛棚

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