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中職／斷獅5連勝葉總說「還好」背後有原因

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊以3：2逆轉勝統一獅隊，斬斷獅隊的5連勝，賽後球員在場中慶祝。記者余承翰／攝影
味全龍隊以3：2逆轉勝統一獅隊，斬斷獅隊的5連勝，賽後球員在場中慶祝。記者余承翰／攝影

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味全龍隊靠著吉力吉撈．鞏冠一發逆轉兩分砲，以3：2擊敗統一獅隊，斬斷對手5連勝，賽後總教練葉君璋沒有太大喜悅，誠實自白說：「還好。」因為他認為，今年球季每一隊都不好打。

獅隊今年開季5連勝獨走，衛冕軍龍隊反而是3連敗、戰績2勝4敗，今天終於止跌回升，葉君璋表示，作為去年冠軍隊，過去幾場比賽看得出來，球員多少會想要有好表現，因此感到壓力，「就看怎麼把這個壓力轉換過來。」

今天能夠終止對手連勝，葉總認為，獅隊依舊是很強的隊伍，「說真的，每一隊都是勁敵，都不好打。」

此戰先發投手王維中雖繳出5.2局失2分的好投，但逆轉在他退場後，反而是7局上陳禹勳登板化解銳歐留下的危機，第8局又投出3上3下，最終投了1.1局無失分，拿下轉隊首勝。

葉君璋指出，7局上決定讓王維中在投出三振後退場，原因是今天前2打席面對林安可都被敲安，因此想讓銳歐負責解圍，結果被敲2安，才又由陳禹勳接手。

葉總表示，陳禹勳剛加入龍隊，還在適應球隊的調度方式，「他想要多投，所以才讓他再投1局，我們一般是不想讓投手過多消耗。」至於連3天登板的銳歐，「他也說想投，但是看得出來結果有差。」

王維中 葉君璋 陳禹勳

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