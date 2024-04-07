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中職／吉力吉撈連2場開轟 林智勝這麼跟他說
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味全龍隊今天靠著吉力吉撈．鞏冠在7局下的逆轉兩分砲，以3：2擊敗統一獅隊，開季前4戰遇低潮的他，聽林智勝的話：「大膽揮擊才知道。」連兩場開轟。
吉力吉撈前4場比賽、12打數僅敲出1支安打，但後面連3場敲安，包含昨天跟今天的兩分砲，今天更是接在李凱威的1分打點安打後，讓球隊從原本0：2落後下逆轉。
吉力吉撈今天4打數2安打後，打擊率回升到2成92，總教練葉君璋表示，吉力吉撈現在的心情、狀況已經調整到最佳狀態，「我們作為去年冠軍，開季前面幾場球員多少會有壓力。」
吉力吉撈則認為前幾場就是沒打好，衛冕軍壓力多少會有，能做的就是不多想，把基本做好，場上自然能夠放心表現，「也都有跟打擊教練討論，壘上有人的時候要怎麼應對。」
連續兩轟都敲到左外野，吉力吉撈表示，自己沒有特別鎖定，而是所有位置都試著去揮擊，「智勝有跟我說，大膽揮擊才知道，那個位置該不該打，把它帶到場上，就有好的結果。」
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