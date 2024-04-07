中職／兄弟領先8分竟搞砸戰局 林立8局下關鍵安打救猿

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中信兄弟、樂天桃猿隊今天在台北大巨蛋大亂鬥，兄弟前兩局就從猿隊先發投手曾仁和的手中狂攻8分，但猿隊緊咬不放，打完前6局追回7分，8局下又攻下4分，戲劇性逆轉戰局，終場以11：8獲勝。

林立8局下揮出勝利安打，獲選單場MVP，猿隊在3連戰搶下兩勝。

曾仁和首次在大巨蛋登板，只投兩局就退場，被揮出9支安打，另有1次保送，尤其2局上被打了11人次，挨了7支安打，包括曾頌恩3分砲，失8分全是自責分，成為生涯4年單場失分最多的一戰。

兄弟洋投猛登先發5局，被揮出4支安打，包括3局上陳晨威陽春砲，飆出7次三振，退場時8：3領先。

猿隊6局下攻勢再起，面對兄弟兩任中繼投手李吳永勤、陳琥，以5支安打攻下4分，將比數追成7：8。

8局下1出局，嚴宏鈞揮出關鍵三壘打，林政華觸身球形成一、三壘有人，陳晨威成功執行強迫取分戰術，攻下追平分，曾仁和敗投解套，猛登勝投也沒了。

兄弟牛棚狀況不斷，猿隊打出氣勢，林立關鍵安打攻下全隊第9分，成為致勝一擊，接著梁家榮內野滾地球、朱育賢安打，各有1分打點，這半局攻下4分逆轉勝。