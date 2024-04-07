中職／台北大巨蛋前7戰人氣十足 湧進13萬2191人觀戰

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

中職新球季開打前兩周，台北大巨蛋7場比賽今天落幕，味全龍、中信兄弟、樂天桃猿隊先後擔任主隊，一共湧進13萬2191人進場，單場平均18884人，展現十足人氣。

兄弟、猿隊今天進行3連戰最後一戰，共有12013人進場，也是這7戰觀眾人數最少的比賽。

龍隊3月30日在大巨蛋迎戰猿隊，本季開幕戰28618人進場，成為中職開打35年來觀眾最多的一戰，4月4日兄弟、台鋼雄鷹隊之戰也有25942人，另一場突破兩萬人的比賽是3月31日龍象大戰，共有20158人觀戰。

大巨蛋下次比賽將是5月24到26日，富邦悍將隊首次擔任主隊，對台鋼雄鷹隊進行3連戰。