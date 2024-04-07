日職／宋家豪化解危機無失分 奪本季第3次中繼成功

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日職樂天金鷲台灣投手宋家豪今天後援登板，雖然被敲2支安打，一度遇到滿壘危機，不過最後成功解圍、沒有失分，終場樂天以3比2擊退軟銀，宋家豪奪本季第3次中繼成功。

宋家豪今天在8局上、雙方2比2平手時登板，讓周東佑京擊出中外野飛球出局後，遭今宮健太敲出左半邊二壘安打，再敬遠保送柳田悠岐，接著三振掉山川穗高，又被近藤健介擊出一壘安打，面臨滿壘危機，不過最後僅用1球讓栗原陵矢擊出二壘滾地球出局，化解危機。

總計宋家豪用12球投1局，被敲2支安打，送出1次三振，沒有失分，最快球速148公里。宋家豪本季出賽4場、投3.1局都沒有失分，防禦率還是0，且連3場比賽拿下中繼成功。

此戰軟銀3局上展開攻勢，牧原大成、周東佑京、柳田悠岐接連敲安打，攻下2分；不過4局下樂天的辰己涼介、太田光接連敲安打追回1分，6局下村林一輝敲出1打點二壘安打追平，最後9局下淺村榮斗選到保送後，靠著隊友推進上二壘，鈴木大地再敲再見二壘安打，以3比2奪勝。