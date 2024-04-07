日職／宋家豪化解危機無失分 奪本季第3次中繼成功
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
日職樂天金鷲台灣投手宋家豪今天後援登板，雖然被敲2支安打，一度遇到滿壘危機，不過最後成功解圍、沒有失分，終場樂天以3比2擊退軟銀，宋家豪奪本季第3次中繼成功。
宋家豪今天在8局上、雙方2比2平手時登板，讓周東佑京擊出中外野飛球出局後，遭今宮健太敲出左半邊二壘安打，再敬遠保送柳田悠岐，接著三振掉山川穗高，又被近藤健介擊出一壘安打，面臨滿壘危機，不過最後僅用1球讓栗原陵矢擊出二壘滾地球出局，化解危機。
總計宋家豪用12球投1局，被敲2支安打，送出1次三振，沒有失分，最快球速148公里。宋家豪本季出賽4場、投3.1局都沒有失分，防禦率還是0，且連3場比賽拿下中繼成功。
此戰軟銀3局上展開攻勢，牧原大成、周東佑京、柳田悠岐接連敲安打，攻下2分；不過4局下樂天的辰己涼介、太田光接連敲安打追回1分，6局下村林一輝敲出1打點二壘安打追平，最後9局下淺村榮斗選到保送後，靠著隊友推進上二壘，鈴木大地再敲再見二壘安打，以3比2奪勝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言