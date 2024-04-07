中職／曾仁和被曾頌恩轟出3分砲 失8分寫下生涯最慘紀錄

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樂天桃猿隊投手曾仁和今天首次在台北大巨蛋登板，被中信兄弟隊打爆，先發兩局狂失8分退場，寫下生涯4年單場失分最高紀錄，兄弟打完前兩局就以8：0大幅領先。

曾仁和1局上兩出局後，被連續揮出兩支安打攻占一、二壘，不過化解危機。

他在第2局完全失靈，一共被打了11人次，挨了7支安打，包括曾頌恩左外野3分砲，一口氣失8分，而且全是自責分，成為生涯最慘的一戰。

曾仁和過去3季曾有6次單場失5分以上，最慘是去年6月23日對味全龍隊之戰，先發4局被揮出10支安打，包括1支全壘打，另有3次保送，失7分（6分自責）吞敗，今天改寫紀錄。

曾仁和在大巨蛋初登板面對16人次，一共被揮出9支安打，還有1次保送，只投57球退場。

曾頌恩3月31日對龍隊之戰，從王維中的手中開轟，成為中職史上首位在大巨蛋締造全壘打紀錄的球員，今天2局上率先安打開啟攻勢，單局第2安又是3分砲，成為兄弟拉大領先差距的大功臣。