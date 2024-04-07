中職／國民「天才小史」引退 王建民透露曾與他交換簽名手套

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國民「天才小史」史崔斯伯格（Stephen Strasburg）今日宣布退休，他曾幫助國民隊奪下世界大賽冠軍，和他當過的隊友王建民透露曾與他互換簽名手套，目前仍放在家裡珍藏。

王建民分享過去曾在復健時碰到史崔斯柏格，兩人還互換簽名手套，「那咖手套還放在家中」王建民說。

王建民於2010年至2012年效力國民，是「天才小史」的菜鳥時期，雖然許多人都認為他是天才，但從菜鳥時期就開始看他投球的王建民表示，「他是很認真的投手，大家都說他是天才，但他也很認真在做訓練。」王建民也分享道，史崔斯伯格人氣相當好，在華盛頓登板時，整個球場都會為他歡呼，球團也很保護他。