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中職／1200安達陣 郭嚴文卻想起千安：隔得有點久

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊郭嚴文達陣生涯1200安。記者余承翰／攝影
味全龍隊郭嚴文達陣生涯1200安。記者余承翰／攝影

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郭嚴文昨天敲出穿上味全龍隊戰袍後的第7支安打，加上Lamigo桃猿隊時期累積的1193支安打，生涯第1200支安打達陣，成為中職史上第18人，想到生涯千安已經是2020年的事情，郭嚴文也說：「隔得有點久喔？」

昨日龍隊與統一獅隊之戰，郭嚴文在第2局敲出打穿右邊防線的安打，成就生涯第1200支安打，全場4打數2安打，推進到1201安，郭嚴文回到中職前10年就累積千安，到200安卻花了3年多，他也說：「前幾年狀況是比較不好。」

不過以旅外歸國球員來說，郭嚴文能集滿1200安實屬難得，排在他前面的也只有陳鏞基。郭嚴文表示，自己比較年輕就回來中職，才有時間累積紀錄，跟鏞基同一年選秀，也會想要像他一樣，打得長長久久，「就是要好好照顧身體。」

龍隊開季至今6場比賽郭嚴文都沒缺席，而且5場先發、1場代打，加上3成81的打擊率，在一壘位置上提供不少戰力。郭嚴文表示，現在才剛開季，未來還有100多場，還不好說，先發固定下場對打擊當然有幫助，但不管教練給予什麼任務，自己就是盡力達成。

中職 郭嚴文

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