中職／樂天陳柏豪對前東家連飆3K 霸氣怒吼釋放壓力

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中職樂天桃猿投手陳柏豪昨天面對前東家中信兄弟，登板連飆3K興奮怒吼，最後順利奪下睽違近2年的勝投。陳柏豪今天表示，對到前東家很興奮、很想對決，很開心有守住局面。

前樂天桃猿選手陳俊秀去年底透過自由球員轉戰中信兄弟，桃猿隊則選擇投手陳柏豪作為補償選手，2人球隊互換。陳柏豪開季就成為桃猿隊主力牛棚，昨天在9局上球隊6比8落後時登板，接連對陳子豪、陳俊秀、王政順飆出三振，他也霸氣怒吼。

下個半局林智平敲出再見安打，桃猿隊逆轉奪勝，陳柏豪也收下勝投，他上次拿勝投已經是2022年8月30日的事情，因此球迷也議論，陳柏豪傳承了「師父」官大元的「轉運手」。

陳柏豪今天受訪時表示，昨天登板時確實很興奮，「畢竟面對到前東家，很開心有這個機會面對到他們，其實我很想丟、很想對決。」陳柏豪也指出，當下想法是好好地丟每一顆球，守住局面，這樣9局下還有機會，很開心自己有做到這件事情，也有頂住。

陳柏豪指出，以前在兄弟時就知道桃猿隊打擊很強，「現在來到這邊，我的想法是只要守住，球隊都還有機會贏，昨天是很精彩的比賽，很謝謝學長們打的這些分數，也感謝球迷們不放棄，就像智平學長說的，我們開季真的很辛苦，所以我們要一一突破。」

至於昨天的怒吼，陳柏豪說：「我本身就會這樣，加上昨天滿緊張的，面對到前東家，喊聲可以讓我放鬆、壓力釋放。」陳柏豪雖然是與陳俊秀互換球隊，不過他指出，私底下與陳俊秀很要好，「但場上我要拿出該有的東西，抱持著我不想輸的力量上去投球，這也是球迷愛看的。」