中職／想找安可簽名！徐若熙不在意神紀錄被斷

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味全龍隊徐若熙生涯初登板起102.1局未挨轟的神紀錄昨天中斷，但他毫不在意，還好奇那一顆全壘打球有沒有撿回來？「我想要找安可簽名！」

徐若熙昨天先發3.2局失4分（責失3分），不僅吞敗收場，第2局還被林安可敲出陽春砲，生涯未挨轟紀錄破功，徐若熙今天受訪時表示：「本來就不會太在意，投手都會被打，早晚而已。」

被開轟不算光榮紀錄，但徐若熙也好奇那顆球的去向，不過兩隊球團人員並未特別尋回，徐若熙說：「如果有找回來的話，很想找安可簽名。」

徐若熙生涯對戰獅隊居劣勢，昨晚也未能翻轉，他認為自己投球有點太過謹慎，「因為之前投起來比較不順，格外想把球控制在邊邊角角、更犀利，結果常常投到2好3壞。」徐若熙昨天3次四壞保送，也平生涯單場最多。

雖然在官辦熱身賽曾對獅隊投出12上12下，徐若熙認為，球季開打後，獅隊打者的策略變得更細膩，不會輕易揮棒，好球帶內的才積極攻擊，「昨天球也都帶比較進來，他們開季到現在都打很猛，我都有注意。」

昨天賽後，徐若熙生涯對戰獅隊防禦率來到7.52，但他沒有氣餒，期待下一場再努力，「球迷喜歡看到你來我往嘛。」