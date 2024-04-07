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中職／林子偉一軍歸隊先發守游擊 林承飛坐板凳調整

中央社／ 台北7日電
林子偉升上一軍，先發打第7棒、守游擊。本報資料照片
林子偉升上一軍，先發打第7棒、守游擊。本報資料照片

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中職樂天桃猿看板球星林子偉今天被升上一軍，先發打第7棒、守游擊，主戰游擊手林承飛最近狀況不好，今天沒有先發，總教練古久保健二表示，主要是考慮到守備、攻擊的平衡。

去年選秀狀元林子偉因交易案加盟樂天桃猿隊，本季因為手腕舊傷影響到打擊、趕不上開季，不過日前在二軍出賽2場敲出3支二壘安打，當時教頭古久保健二就表示，林子偉離一軍不遠了。

桃猿今天在台北大巨蛋與中信兄弟交手的賽事，林子偉順利上一軍，另外邱丹被降下二軍。林子偉今天先發打第7棒、守游擊，雖然古久保健二之前受訪時曾說林子偉在一軍會以外野為主，不過他在今天賽前表示，主要是原本的游擊手林承飛狀況沒有很好，因此讓林子偉守游擊。

不過古久保健二直言，「現在這條打線有誰狀況特別好嗎？當然有幾個比較好，但也有幾個比較有落差一點，考慮到守備、攻擊的平衡。」

另外，昨天比賽5打數沒有安打演出的廖健富，在今天被調離第4棒，改先發打第5棒、擔任指定打擊。對此古久保健二指出，主要是想讓廖健富壓力小一點，確實有點擔心他的狀況。至於下二軍的邱丹，古久保健二則是期望他守備方面再磨練一下。

古久保健二 林子偉 樂天桃猿

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