中職／徐若熙挨轟 統一獅開季5連勝

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統一獅隊的開季連勝之旅，「龍之子」徐若熙也擋不下，昨天先發3.2局失4分（責失3分），不僅吞敗收場，初登板起累積破百局未挨轟的神紀錄也斷在林安可的球棒上，統一獅隊終場以4：3擊敗龍隊，推進5連勝。

獅隊全場僅4安打、吞下14K，打擊表現並不出色，但面對徐若熙投球任內，第2局先由林安可敲出陽春砲，第4局串出3分大局，讓他撐不滿4局退場。

徐若熙對戰獅隊防禦率破7，延續類似的對戰內容，獅隊教頭林岳平也指出，徐若熙此役內容其實和之前碰到時差不多，「在他必須搶好球時，我們都可以鎖定住。」第4局邱智呈開局的保送是關鍵，讓徐若熙的投球開始不穩，「壞球偏多，我們就有機會攻擊。」

林安可一棒轟斷徐若熙102.1局未挨轟神話，讓他的紀錄止步史上第5，無法再推進局數。林安可繞壘完回到休息區後，聽隊友講起，才知道是徐若熙生涯首度挨轟，全壘打舞應景跳起葉保弟的應援曲。

20歲左投林詔恩以5局無失分奪下生涯首勝，自評表現7、80分，他認為好在壘上有人都可以穩住，沒有讓跑者回來，此役感覺自己最大的成長在於心態，「之前一直想要突破，反而沒辦法控制好身體。」

台北大巨蛋則是上演逆轉秀，樂天桃猿隊7局打完還落後5分，先在8局下攻回3分，9局下朱育賢敲安追到1分差，林智平在滿壘時補上再見安打，以9：8在打擊戰中擊敗中信兄弟隊，林智平搶下中職例行賽史上在大巨蛋的第一支再見安打。

富邦悍將隊精神領袖林哲瑄昨歸隊，打線大爆發以12：0擊敗台鋼雄鷹隊，悍將終止球團史最長的開季4連敗，陳金鋒拿下執教生涯第一勝。