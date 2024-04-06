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中職／羅戈先發5局無失分率悍將止敗 陳金鋒執教一軍首勝

中央社／ 台北6日電

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中職富邦悍將隊擺脫開季低迷，先發洋投羅戈今天5局無失分好投壓制，打線15安火力串聯，終場以12比0擊敗台鋼雄鷹隊，拿下本季首勝，也是總教練陳金鋒執教一軍首勝。

富邦悍將隊開季4連敗，今天與雄鷹隊在澄清湖棒球場交手，悍將洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）展現壓制力，前3局都沒有被敲出安打，只讓雄鷹隊打者靠著保送上壘，4局下2人出局後接連被敲出2支安打，但及時回穩不失分。

羅戈總計用94球投5局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、2次四壞保送，無失分，拿下個人中職生涯首勝，也獲選單場MVP。

悍將隊打線發揮，2局上靠著安打、保送、失誤、暴投先馳得點，再靠著陳真敲出滾地球送回團隊第2分，3局上靠著不死三振、失誤、保送、滾地球再跑回1分，辛元旭、陳真、林哲瑄接連安打攻勢串聯，單局攻下5分、奠定勝基。

悍將6局上靠著李宗賢二壘打、失誤、申皓瑋安打添分，8局上王念好敲出個人中職生涯首支二壘打、帶有1分打點，9局上再追加3分、順利拿下比賽勝利。

雄鷹隊今天投手、守備狀況都不少，團隊出現3次守備失誤，先發投手陳柏清投2.2局被敲3支安打，投出2次保送，失掉7分（2分責失分）、承擔敗投。

中職 富邦悍將

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