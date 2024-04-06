中職／從煎熬誕生大巨蛋首支再見安 林智平：很幸運

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樂天桃猿隊今晚在第8、9局追上5分落後，最終靠著林智平的再見安打，以9：8逆轉擊敗中信兄弟隊，林智平對於輪到自己已有準備，但沒想到當了英雄，「很幸運可以敲出大巨蛋第一支再見安打。」

猿隊開季前4場1勝3敗，團隊打擊率更是6隊墊底的2成11，今晚能夠重拾打擊特色贏球，應援團長阿誠賽後也忍不住哽咽，林智平說：「球隊這幾場打得比較煎熬，是團隊一起找方法，讓困難變得簡單，重點是回到基本。」

猿隊今天在1局下攻得3分，但接下來沒能繼續追加分數，反而讓兄弟在6局上打下5分大局，7局打完更以3：8落後，不過8局下先追回3分，9局下則是朱育賢的二壘打先追到1分差，對方故意保送林承飛後，林智平成功從吳俊偉手中敲出2分打點二壘打。

在朱育賢的安打後，林智平有預感會輪到自己，他說：「看到對方對承飛的第1球（壞球），就感覺想對我，吳俊偉的球不好打，動作、節奏每一球都會變化，只能提早準備，心中只想著確實擊球，幫助推進。」

對於前幾場球隊的打擊低潮，林智平表示：「說實在的，是我們還沒準備好，希望這一場之後，能夠越來越好。」