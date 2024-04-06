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中職／統一獅突破徐若熙奪開季5連勝 餅總直呼緊張

中央社／ 台北6日電

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中職今天在天母棒球場的賽事，統一獅隊林安可砲轟味全龍隊王牌投手徐若熙，第3局打線也突破拿下3分，終場獅隊以4比3搶勝，拿下開季5連勝，教頭林岳平賽後直呼很緊張。

龍隊今天推出新生代王牌投手徐若熙先發，獅隊的林安可2局上就轟出陽春全壘打，這是徐若熙生涯首度挨轟，不過初登板起跨季連續102.1局沒有被打全壘打，已經是史上第5人、本土第2人（僅次於吳俊良）。

徐若熙在4局上遇到危機，投出保送後，陳鏞基敲出二壘安打，接著林安可被敬遠保送形成滿壘，陳重羽再敲出一壘安打加上中外野手郭天信失誤，清空壘上跑者，獅隊攻下3分，其中2分是陳重羽的打點，取得4比0領先。

龍隊在6局下反攻，劉基鴻、李凱威接連敲二壘安打，攻下1分後，吉力吉撈・鞏冠從辛俊昇手中轟出2分砲，僅剩1分落後。不過獅隊第3任投手裴瑞茲（Hector Perez）投2局、劉予承投1局順利守成，終場獅隊以4比3擊退龍隊，奪下開季5連勝。

賽後獅隊總教練林岳平也直呼這場比賽「滿緊張」，談到在第3局從徐若熙手中奪下3分，林岳平指出，關鍵是在一開始邱智呈選到保送，「那局他（徐若熙）的投球狀態就沒那麼穩定、壞球偏多，有機會可以攻擊。」

雖然今天遇到強投徐若熙，不過林岳平指出，打者們一直有辦法忍耐地攻擊，消耗對方的投球量，等待他投進來的球。

林岳平坦言，確實球隊比較擔憂牛棚投手的部分，因此把1名洋投裴瑞茲擺在中繼，「這樣會讓所有投手比較有彈性、緩衝的空間去出賽，今天裴瑞茲在很有危機的情況下守住第7、第8局，是一個很重要的局面。」

徐若熙 林安可 林岳平

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