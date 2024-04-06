中職／對上龍之子好興奮 林詔恩奪首勝卻秒讓首勝球

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統一獅隊今天以4：3驚險擊敗味全龍隊，20歲左投林詔恩以5局無失分奪下生涯首勝，談起此戰面對徐若熙直言興奮，「因為他是龍之子啊！」

林詔恩先前兩次先發經驗並不美好，累積0勝2敗、防禦率5.87，今天與徐若熙同場先發，總教練林岳平知道會是一場硬仗，「面對徐若熙應該是不容易的一場比賽，只是希望他可以在場上表現自己可以做到的事情，這場比賽確實表現相當好。」

林詔恩5局投球任內僅被敲3安打、無失分，用球數87球，是否考慮讓他續投第6局，林岳平指出，唯一的思考只有要不要讓他在5局沒投完提前下來，沒想過讓他續投第6局，「如果第5局沒辦法解決，要不要換？因為有勝投機會，只有思考這件事。」

林詔恩給予自己此戰表現70、80分，他認為好在壘上有人都可以穩住，沒有讓跑者回來，此役感覺自己最大的成長在於心態，「之前一直想要突破，反而沒辦法控制好身體。」

比賽後段看著比分從4：0到4：3，林詔恩說自己只有一點點緊張，最緊張是在劉基鴻打向界外的強力揮擊，讓他心揪了一下。

最終獅隊順利守成，關門成功的劉予承將比賽球給了他，結果林詔恩率性回應「給你」，讓媒體詫異到底為何，林詔恩說：「因為好像也是他的首救援。」但其實這並非劉予承首度救援成功。