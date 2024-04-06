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中職／獅隊攻破徐若熙關鍵在邱智呈 林安可跳粒保神曲沒預習

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅林安可2局上敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
統一獅林安可2局上敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影

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統一獅隊今天以4：3驚險擊敗味全龍隊，又一次擊敗「龍之子」徐若熙，總教練林岳平指出，第4局從徐若熙手中攻下3分，關鍵在於邱智呈的保送，讓徐若熙的投球開始出現不穩定。

獅隊此役全場僅4安打、吞下14K，其實打擊表現並不出色，但面對先發投手徐若熙投球任內，第2局先由林安可敲出陽春砲，第4局串起3分攻勢，最終讓他3.2局失4分（責失3分）退場。

林岳平指出，第4局的關鍵在於邱智呈開局的保送，讓徐若熙的投球狀態沒那麼穩定，「壞球偏多，我們就有機會攻擊。」

徐若熙對戰獅隊防禦率破7，此戰延續類似的對戰內容，林岳平也指出，徐若熙此役內容其實和之前獅隊在打的時候差不多，「在他必須搶好球時，我們都可以鎖定住。」

林安可的陽春砲是徐若熙生涯首度挨轟，讓徐若熙初登板起未挨轟局數停留在102.1局，林安可繞壘完回到休息區後，聽隊友講起，才知道是徐若熙首度挨轟，「有聽隊友說，但沒什麼想法，這是比賽的一部分，怎麼可能有投手不會被打。」

林安可的全壘打舞跳起近期爆紅的葉保弟應援曲，也是在隊友的起鬨下邁開舞步，「沒有特別學，他最近那麼夯，他們（隊友）就說跳葉保弟。」

統一獅林安可2局上敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
統一獅林安可2局上敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影

徐若熙 林安可 林岳平

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