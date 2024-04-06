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中職／羅戈投滿5局悍將第1人 12分贏球送鋒總首勝
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經歷前4戰僅得5分的低潮，富邦悍將隊今天觸底反彈，前3局就猛攻7分，最終以12：0擊敗台鋼雄鷹隊，拿下本季第1勝，也是陳金鋒執教首勝；新洋投羅戈初登板拿下勝投，成為悍將第一位投滿5局的先發投手。
悍將前4場有2場由洋投布藍登先發，都早早被打爆退場，分別是1局失4分、2.2局失4分吞敗，另外陳仕朋1.1局失8分，戈威士4.2局失1分也沒能贏球。
今天布藍登被下放二軍，由羅戈登板先發，成功壓制近期火燙的「魔王連線」，面對魔鷹、王柏融各2打席都沒被敲安，還有1次三振，最終以94球投完5局，被敲3支安打沒有失分，另有5次三振、2次保送。
悍將打線也甦醒，2局上滿壘先靠雄鷹先發投手陳柏清暴投得分，接著陳真的滾地推進打回1分打點；3局上悍將又追加分數，滿壘時高國麟滾地推進得分，辛元旭、陳真2支安打敲回2分，今天剛升一軍的林哲瑄也敲出2分打點安打。
雄鷹新秀投手陳柏清一軍初登板，2.2局被敲3支安打、2次四壞保送，投出3次三振包含1次不死三振，丟掉7分不過僅有2分責失；中繼的陳宇宏則是4.1局被敲6支安打，另有4次三振無保送，失1分非責失。
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