中職／獅隊攻破徐若熙挺進開季5連勝 林詔恩奪生涯首勝

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徐若熙還是過不了統一獅隊這一關，今天先發3.2局失4分（責失3分）被打退，生涯首度挨轟是林安可下的毒手，獅隊全場僅4安打，仍以4：3擊敗味全龍隊，繼續推進隊史最長的開季5連勝。

徐若熙過往就對獅隊沒轍，賽前對戰防禦率破7，儘管獅隊教頭林岳平認為雙方已經兩年沒有正式比賽交手經驗，數據已是過去式，但此役過招仍顯示獅隊有攻略辦法。

徐若熙首局以3連K華麗開局，第二局、一出局時挨了林安可的陽春砲，中職生涯初登板起累積102.1局未挨轟紀錄中斷。

徐若熙在第4局再度遭遇危機，以保送開局，一出局後再被陳鏞基敲出二壘打，龍隊選擇故意保送林安可，滿壘對決「陳家兄弟」，陳重廷遭到三振，陳重羽的中外野方向安打還造成郭天信的接球失誤，一棒清空壘包，也打退了徐若熙，此役最終投3.2局被敲3安打、賞6K。

龍隊面對0：4落後，第6局面對辛俊昇掀起反撲，單局3支長打，李凱威的二壘打先追回1分，吉力吉撈．鞏冠補上兩分砲，追近到只剩1分差。

獅隊由20歲左投林詔恩先發，過去兩場先發經驗吞下0勝2敗、防禦率5.87，今天成功平反，先發5局僅被敲3安打、無失分，帶著4：0領先，看著差距縮小到4：3，最終還是收下生涯首勝。