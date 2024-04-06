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中職／4戰5分→3局7分 悍將演出史上最大跌深反彈

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊林哲瑄（左）。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊林哲瑄（左）。圖／富邦悍將隊提供

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富邦悍將隊打擊狀況跌深反彈，開季前4戰合計僅得5分，今天前3局就一口氣打回7分，在中職過去開季前4戰得5分以下的紀錄中，第一次出現第5戰攻下7分以上的球隊，寫下史上狂紀錄。

悍將開季得分效率不彰，前4戰僅得5分吞下4連敗，中職過去開季前4戰得到5分以下的球隊，只有1992年三商虎隊、1995年俊國熊隊的4戰4分，而該年三商在第5戰僅得1分，俊國則是得到3分，兩隊依舊輸球。

悍將今天避免追平三商的開季前5戰最低得分紀錄，2局上就在滿壘情況下，先靠台鋼雄鷹隊先發投手陳柏清暴投得分，接著陳真的滾地推進打回1分打點，取得2：0領先，也終結開季前4戰都未曾領先的窘境。

3局上悍將又追加分數，靠著不死三振、失誤攻占壘包，1出局後范國宸四壞保送擠成滿壘，接著高國麟滾地推進得分，辛元旭、陳真2支安打敲回2分，也將陳柏清打退場，今天剛升一軍的林哲瑄則從接替的陳宇宏手中敲出2分打點安打。

悍將3局上追加5分，前3局就攻下7分，確定成為史上第一支在開季前4戰得5分以下、第5戰得分最高的隊伍。

中職 台鋼雄鷹

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