聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／4戰5分→3局7分 悍將演出史上最大跌深反彈
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
富邦悍將隊打擊狀況跌深反彈，開季前4戰合計僅得5分，今天前3局就一口氣打回7分，在中職過去開季前4戰得5分以下的紀錄中，第一次出現第5戰攻下7分以上的球隊，寫下史上狂紀錄。
悍將開季得分效率不彰，前4戰僅得5分吞下4連敗，中職過去開季前4戰得到5分以下的球隊，只有1992年三商虎隊、1995年俊國熊隊的4戰4分，而該年三商在第5戰僅得1分，俊國則是得到3分，兩隊依舊輸球。
悍將今天避免追平三商的開季前5戰最低得分紀錄，2局上就在滿壘情況下，先靠台鋼雄鷹隊先發投手陳柏清暴投得分，接著陳真的滾地推進打回1分打點，取得2：0領先，也終結開季前4戰都未曾領先的窘境。
3局上悍將又追加分數，靠著不死三振、失誤攻占壘包，1出局後范國宸四壞保送擠成滿壘，接著高國麟滾地推進得分，辛元旭、陳真2支安打敲回2分，也將陳柏清打退場，今天剛升一軍的林哲瑄則從接替的陳宇宏手中敲出2分打點安打。
悍將3局上追加5分，前3局就攻下7分，確定成為史上第一支在開季前4戰得5分以下、第5戰得分最高的隊伍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言