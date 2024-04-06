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中職／徐若熙破百局神紀錄斷了 林安可讓他首度體驗挨轟滋味
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累積生涯初登板起101.1局未挨轟，徐若熙的神人紀錄在今天破功，統一獅隊林安可第二局從他手中敲出陽春砲，這是「龍之子」一軍生涯首度挨全壘打。
至今天賽前，徐若熙留在中職紀錄上的唯一正式比賽挨轟紀錄，來自2020年9月21日二軍例行賽，高國慶敲出兩分砲，同一年官辦熱身賽則有蘇緯達、高宇杰對他開轟；至於一軍例行賽，101.1局挨轟清單仍然一片清白。
徐若熙今天在天母棒球場面對獅隊先發，第二局一出局後被林安可敲出陽春砲，讓紀錄中斷在102.1局。
林安可敲出本季第2轟，在全壘打榜上追上台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹，林安可繞壘後乖乖跳舞，舞步延續近期最火燙的梗，跳起葉保弟的應援曲。
中職初登板起超過百局未挨轟紀錄
1、梅森（La New熊） 2010年 154局
2、勞勃（兄弟象） 1996年 118.1局
3、吳俊良（統一獅）1996年 113.2局
4、豪勁（樂天桃猿） 2021-22年 107局
5、湯瑪仕（兄弟象）2012-14年 102.1局
5、徐若熙（味全龍） 2021-2024 102.1局
7、寇迪（中信兄弟）2014-15年 100.1局
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