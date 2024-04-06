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中職／李振昌爆哭陳俊秀幫「秀秀」 談交情稱是命中注定

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊日前為官大元（左）舉辦引退儀式，陳俊秀獻花（中）。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊日前為官大元（左）舉辦引退儀式，陳俊秀獻花（中）。圖／中信兄弟隊提供

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陳俊秀轉披上中信兄弟隊球衣後，休息區很常出現他與李振昌黏牢牢的畫面，兩人從旅美時期就有著過人交情，官大元引退時李振昌爆哭，一旁的陳俊秀自然伸手拍拍，為他「秀秀（台語：疼惜）」。

兄弟5日在台北大巨蛋為官大元舉辦引退儀式，官大元才剛踏上球場，一旁觀禮的李振昌立刻止不住淚水，低頭爆淚，只見一旁伸出一隻強壯手臂，繞過李振昌的背後拍了拍他的肩膀。

這隻手的主人就是陳俊秀，從加盟兄弟之後，兩人在休息區就常常站在一起，當年在印地安人隊小聯盟一起打拚的投捕搭檔再次攜手，陳俊秀說：「命中註定的感覺吧，彼此都很熟悉，個性也很接近。」

陳俊秀昨天首次對上老東家樂天桃猿隊，代打敲出1顆深遠飛球被接殺、另1次三振，陳俊秀表示，心情上沒有太多想法，倒是看到一些熟悉的球迷，今天賽前也暖心為他們簽名，聽到球迷說：「還是會繼續為你加油。」

這次是猿隊在台北大巨蛋當主隊，還沒回到熟悉的桃園棒球場，屆時遇到更多猿迷，陳俊秀是否會有不同感觸？他說：「打擊的時候其實比較專注，不太會注意旁邊的狀況。」

官大元 李振昌 陳俊秀

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