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中職／郭天信本季首安終於出爐 自認靠守備也可幫助球隊

中央社／ 台北6日電
中職味全龍隊郭天信昨天終於敲出本季首安。中央社
中職味全龍隊郭天信昨天終於敲出本季首安。中央社

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中職味全龍郭天信昨天終於敲出本季首安，他今天表示，首安出爐後確實有「吐一口氣」，不過他認為守備也可以幫助到球隊，經過幾年學習、教練叮嚀，已經能把2者分清楚。

味全龍隊主力「天哥」郭天信在開季前4場出賽都沒有安打出現，不過昨天對上統一獅隊的賽事，仍得到教練團信任、先發擔任開路先鋒，1局下選到保送上壘，5局下順利敲出本季首安。

今天談到開季前幾場安打難產，郭天信表示，「運氣也是實力的一部分，不用想那麼多，過程比結果更重要，前面幾場確實有不錯的擊球。」不過郭天信坦言，昨天安打出爐後，確實有鬆一口氣，但他也說：「也不可能一季只打這1支，這一口氣吐出來就好，後面還有115場。」

郭天信提到，除了打擊之外，自己守備方面也可以貢獻球隊，「不管怎樣比賽還是要繼續，打擊結果不好下個半局還是會繼續守備，要分開來看，守備也能幫助到球隊。」郭天信指出，前幾年自己很容易鑽牛角尖，很常守備出現瑕疵就影響打擊，打擊結果不好就影響到守備思緒。

不過郭天信笑說，出現這種情況的話就會被教練張建銘「唸」，「算是愛的提醒，火哥一再跟我講要把打擊、守備分清楚，即使沒有安打出現，但如果守備時幫助球隊守下1分，也是有貢獻，這樣想法也會比較舒服一點，這幾年一直在學習這個東西。」

味全龍 郭天信

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