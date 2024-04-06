中職／徐若熙「恐獅」已是2年前 餅總嘆要打1安都很難

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統一獅隊開季4連勝，今天將碰到味全龍隊「龍之子」徐若熙擋道，儘管徐若熙對戰獅隊防禦率是慘烈的7.54，但獅隊總教練林岳平直指那已經是兩年前的事了，賽前先不舒服自家球隊，「以官辦對到我們的狀態，如果今天還是一樣，那我們應該是…要擊出一支安打都很難。」

天母棒球場之戰今天由年輕投手交鋒，獅隊推出林詔恩，龍隊則由徐若熙把關。徐若熙生涯尚未對過新軍台鋼雄鷹隊，面對其他3隊都有壓制性的數據，唯獨對獅隊吃癟，對戰7場（先發6場）吞下1勝5敗、防禦率7.54，22.2局投球被敲27支安打。

對於這項優勢數據，林岳平回應：「過去了，那是兩年前的事。」徐若熙今年在官辦熱身賽出賽1場，就是對獅隊投4局12上12下，這對餅總來說是更有參考價值的數據。

林岳平說：「如果是上一場那樣的表現，我們還是很難面對，看進入正式比賽，我們選手有沒有辦法重新應對。」

徐若熙另一項神人數據是生涯已累積101.1局沒有挨轟，為中職史上第7位初登板起超過百局未挨轟的投手。徐若熙為何不易挨轟，林岳平對此指出優勢在於控球，「失投球機會不高，假使失投，打者也很難掌握。」

徐若熙目前留在中職紀錄上的唯一正式挨轟紀錄，來自2020年9月21日二軍例行賽，高國慶敲出兩分砲，同一年官辦熱身賽則有蘇緯達、高宇杰對他開轟。