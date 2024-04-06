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中職／紅綠燈故障斷龍隊攻勢 葉總點出唯一問題在站位
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味全龍隊昨天以2：3不敵統一獅隊，第8局的攻勢止步於紅綠燈號誌故障，總教練葉君璋指出，唯一問題在於三壘指導教練陳志偉的站位，導致沒有充足時間判斷。
龍隊昨天面對1分落後，在8局下出現攻勢，張祐銘在一、二壘有人時敲出左外野方向安打，二壘上的陳品捷在三壘指導教練陳志偉授意下直闖本壘，但獅隊捕手柯育民在陳品捷距離本壘還大老遠時就接到球，擋下這一分。
重播鏡頭也顯示，左外野手邱智呈接到球時，陳品捷還沒踩過三壘，球回傳到柯育民手中時，陳品捷才跑到三壘與本壘半途。
葉君璋表示，昨天賽後已與陳志偉了解，他當下沒有發現問題，看了影片發現站的位置不太對，「三壘指站的位置，會比較沒有多出來的時間判斷，沒時間判斷，就是一個賭注。」
葉總指出，「正常狀況來看，兩出局，心理上想趕快得一分是正常的，但就會忘了一些基本，這球如果站對位置就會知道不行。」
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