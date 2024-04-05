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中職／轉隊首戰就奪勝 郭俊麟：謝謝守備幫忙

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊先發投手郭俊麟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手郭俊麟。圖／統一獅隊提供

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轉戰統一獅隊的第1場先發，郭俊麟就以5局失1分非責失的表現拿下勝投，守護神陳韻文還貼心將這顆轉隊首勝球交到他手中，郭俊麟說：「要謝謝隊友、守備幫忙。」

獅隊今天以3：2擊敗味全龍隊拿下開季4連勝，郭俊麟先發5局僅掉1分非責失，不過被敲6支安打，過程有些驚險，郭俊麟說：「要謝謝守備，很多次雙殺幫我守住。」

總教練林岳平則認為，即使遇到危機，但郭俊麟都有辦法守下來，「他的任務是不要失分就好，先發投手遇到危機就是要解決。」不過5局投到79球就決定換下，林岳平也指出這是賽前設定，主要是還無法評估郭俊麟投到80球後的狀況。

開季就從先發出發，郭俊麟自己有些意外，因為熱身賽表現不算理想，剛好胡智爲受傷才有這個機會，能夠拿到這1勝讓自己更篤定，更不會去擔心失分，「把優勢投出來。」

郭俊麟去年對戰龍隊的防禦率高達8.14，今年首戰卻壓制龍隊，他也表示，隨著味全龍球員成長，感覺到越來越難對付，因此也更換不同模式去對戰。

味全龍 林岳平 郭俊麟

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