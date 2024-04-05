中職／鋒總帶兵開局4連敗 寫球團史歷任教頭最慘紀錄

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富邦悍將隊一開季又陷一勝難求，今天以0：4不敵新軍台鋼雄鷹隊，吞下開季4連敗，陳金鋒為球團史第5任教頭，前4人以丘昌榮領軍第4場拿到首勝最慢，鋒總將紀錄再刷新。

此役在澄清湖棒球場開打，為雄鷹隊史首度主場作戰，面對悍將洋投布藍登，在他2.2局投球任內敲出7安打、攻下4分。

雄鷹首局郭永維敲安，魔鷹補上兩分砲，再度將悍將打入早早落後的局面；第3局曾子祐的內野安打開局，王柏融先補上安打追加1分打點，隨後盜壘失敗，魔鷹補上一發陽春砲，擴大為4：0領先，布藍登此役又在投不滿3局的情況下退場。

悍將後續4任投手黃保羅、張瑞麟、林旺熙、李建勳合計投5.1局，僅被敲1安打、無失分，但打線無力追擊。

雄鷹由日籍投手笠原祥太郎先發6局被敲6安打、無失分，送出6K，謝葆錡、王躍霖、雷公各把關1局，聯手完封悍將。

富邦悍將球團史歷任5任教頭，葉君璋在球隊變身悍將後首戰就拿下勝利，陳連宏2018年季中上任在領軍第2場奪勝，2020年接掌兵符的洪一中也是第一場就贏球，丘昌榮2022年接手則是3連敗後奪勝，陳金鋒以4連敗開局已破球團史紀錄。