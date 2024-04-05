中職／獅隊也跳起葉保弟應援 陳重廷開轟接指令

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統一獅隊今晚以3：2擊敗味全龍隊，陳重廷在6局上轟出陽春砲打回第3分，回到休息區時全隊跟緊時事，跳起台鋼雄鷹隊葉保弟的應援曲，原來是隊長陳傑憲的點子。

獅隊今天先發投手郭俊麟投5局僅掉1分非責失，打線也先在5局上攻下2分領先，6局上陳重廷在2出局後追加左外野全壘打，讓郭俊麟的轉隊首勝更加穩固。

這是陳重廷生涯第11轟，前1轟是去年4月30日，陳重廷還記得正好是棒打當時效力富邦悍將隊的郭俊麟，但沒想到今天也幫助他開轟。

從熱身賽開始陳重廷就保持不錯手感，開季至今4場比賽敲出5支安打，打擊率2成94，總教練林岳平表示，今年讓陳重廷固定鎮守三壘，「他是我們重要的先發打者，可能位置固定下來，心情也比較篤定。」

陳重廷表示，守備訓練量上跟以往沒有差異，自己長打不算強項，也不會刻意追求，「在球隊我的攻擊角色比較是輔助，練習也以這塊為主。」

今年獅隊重啟全壘打舞傳統，陳重廷透露，今天賽前陳傑憲就指定開轟的人要跳葉保弟的應援曲，不過陳重廷回到休息區後說「我不會跳啊」，結果新秀林佳緯幫忙「代打」，帶領全隊一起跳舞。