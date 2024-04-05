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中職／前悍將較勁！郭俊麟5局0責失勝出 猛獅開季4連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊先發投手郭俊麟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手郭俊麟。圖／統一獅隊提供

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今晚天母棒球場意外上演前富邦悍將投手較勁，郭俊麟轉戰統一獅隊的第一戰，投出5局失1分且非責失的表現，加上陳重廷開轟相挺，獅隊以3：2擊敗味全龍隊拿下開季4連勝，艾璞樂則吞下敗投。

郭俊麟結束旅日生涯後在2021年加入悍將隊，去年季後因擴編選秀加盟台鋼雄鷹，但不久又因交易來到獅隊，今天穿上新球衣第一戰就扛起先發。

1局下面對龍隊打線，郭俊麟以保送、安打開局，最後因內野守備失誤掉分，不算則失，接著第2、3局都靠雙殺化解危機，第4、5局也都被攻佔得點圈，卻能力保不失。

郭俊麟最終投完5局，被敲6支安打，僅丟掉1分非責失，3次三振另有2次四壞保送，拿下效力統一獅隊的第1勝。

打線也夠幫忙，5局上陳重廷靠失誤衝上二壘，接著推進、野選得到1分，何恆佑的二壘打再敲回第2分取得領先，而6局上則是陳重廷在2出局後敲出陽春砲，也是獅隊本季第2轟。

龍隊先發投手是同樣曾效力富邦悍將隊的洋投艾璞樂，在6局上被陳重廷開轟、黃勇傳敲出二壘打後退場，最終5.2局被敲7支安打，丟掉3分承擔敗投。

統一獅隊陳重廷。圖／統一獅隊提供
統一獅隊陳重廷。圖／統一獅隊提供

郭俊麟 陳重廷

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