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中職／8日場勘桃園棒球場 桃猿領隊盼16日回家出賽

中央社／ 台北5日電
桃園棒球場8日再進行場勘。報系資料照
桃園棒球場8日再進行場勘。報系資料照

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由於桃園棒球場整修尚未竣工，中職樂天桃猿隊開季前6戰主場被迫搬家在雙北「流浪」。中職將在8日到桃園場勘，若經過測試賽沒問題，領隊川田喜則盼16日能如期「回家」比賽。

桃猿隊原本的主場開幕戰是3月31日在桃園棒球場，因桃園球場整修趕不及，臨時將6場比賽分別換至新莊、天母棒球場及台北大巨蛋舉行。桃猿今天首度以台北大巨蛋為主場，與中信兄弟進行3連戰。

桃猿領隊川田喜則今天受訪時表示，中華職棒預計在8日赴桃園棒球場進行場勘，之後會進行測試賽。至於測試賽的日期，他說：「會因場勘檢測結果而定。」不過川田喜則表示，最近氣溫都在25度以上，球場的草皮狀況已好很多。

目前預計桃猿回到桃園棒球場的首戰是在16日，對上統一獅隊，被問到是否目前仍以16日為目標做準備，川田喜則說：「沒錯，希望盡快回到桃園進行主場比賽。」

雖然近期都在「流浪」，不過川田喜則表示，今天在大巨蛋的票房還不錯（預售票約1萬張），加上昨天拿下首勝，期待明、後兩天在大巨蛋的票房有所成長、愈賣愈好。另外，桃猿隊原在3月31日新莊主場因雨延賽，3日在天母票房4088人，昨天則是4575人。

中職 棒球 樂天桃猿

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