中職／「達比修給了更珍貴的東西」 曾仁和想起另一件傷心事

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旅美台灣投手鄧愷威日前在大聯盟初登板，賽後收到來自達比修有的大禮，球迷讚嘆達比修身為旅美亞洲幫大哥的大器，也想起當年曾仁和的小小遺憾，曾仁和笑曝其實自己並不在意，因為從達比修那裡得到比手套更有意義的禮物；要說來自前輩珍貴的手套，他想起林岳平給的實戰手套。

曾仁和在大聯盟小熊隊留下兩季出賽成績，2018年與達比修當過隊友，而他曾在節目中透露，通常前輩碰到菜鳥一起傳接都會送球具，他跟達比修一起傳接、伸展了一個多月，沒拿到任何東西，其實自己本來沒有想什麼，但有天看到一位南美選手只是幫忙達比修翻個身，拿到整套球具，讓他心裡有點不平衡，委屈說：「哇，我跟他丟沒有任何東西，他這樣幫他翻過來就一堆東西。」

鄧愷威收到達比修簽名手套祝賀初登板的新聞曝光後，許多球迷想起曾仁和這段訪談，也有新聞網站直接標記曾仁和，他甚至還自己跑去留言回覆。

曾仁和笑說，在節目上只是說給大家開心而已，自己並沒有因為沒拿到達比修給的球具而失落。他也提到，當年達比修教給自己的東西，像是請教球種握法，「我覺得那比拿到手套還有意義。」

不在意當年沒拿到達比修的球具，曾仁和倒是想起另一件傷心往事，他在高中時曾拿到一顆達比修的簽名球，「球探可能想簽我吧！所以說幫我拿到一顆達比修的簽名球，他在遊騎兵時簽的。」後來在大聯盟遇到達比修，他拿那顆球的照片給達比修看，「他說他沒簽過這顆球，蛤！所以我一直都被騙喔！」而他後來也當面要了達比修的簽名球。

曾仁和還有一咖來自前輩的實戰手套，被他視為珍寶，是來自三民高中學長林岳平的禮物，還特地叮囑曾仁和一定要拿來用、不要只是放著，「直屬學長給的手套，拿起來丟，覺得自己有大餅賢拜的感覺。用了一年多，想說有點舊了、怕壞掉，才把它包起來，一直收藏著。」