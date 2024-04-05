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中職／大讚徐若熙「台灣最好」 古林睿煬想起嘟福對決
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統一獅隊明天推出年輕左投林詔恩先發，要對上味全龍隊徐若熙，獅隊教頭林岳平直呼「是場硬仗」，錯過同場的古林睿煬期待兩人能成為「嘟福對決」般的經典場景，也大讚徐若熙「是台灣現在最好的投手」。
徐若熙在30日開幕戰先發登板，古林睿煬晚一天出賽，兩人都是球隊輪值表1號投手，也是台灣近年代表性年輕強投。林岳平表示，這次雖沒碰上，但未來一定有機會，但不用硬湊，「古林希望讓他固定在周日，一周一場的節奏。」
獅隊過去對戰徐若熙雖有3成打擊率，面對他22.2局攻下19分，只不過數據都是2021年，今年官辦熱身賽反而被壓制，也難怪林岳平說：「明天是一場硬仗，被投出12上12下，不好打，但還是要打。」
古林睿煬在2021年兩次與徐若熙同場登板，球隊都贏球，古林其中一場以6局失1分表現拿下勝投，不過古林睿煬說：「那是以前，現在他很不一樣，如果真的遇到，希望我們打線幫我多打一些分數。」
古林睿煬記得2021年時兩人才剛起步，對決關注度還沒那麼高，「下次遇到氣氛會很不同。」古林更說，小時候看到潘威倫與陽建福的對決都很期待，「希望我們也能跟他們一樣。」
對於徐若熙這位平鎮學弟，古林睿煬大方稱讚：「他是台灣現在最好的投手，包含我在內，球速、控球都很好，面對大場面也不會怯場。」
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