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U18東岸聯盟／穀保張峻瑋飆155公里火球 7局無安打搶勝

中央社／ 台東5日電
2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽持續進行，新北市穀保家商「火球男」張峻瑋5日先發投出7局無安打比賽、飆速155公里，率隊以5比0擊敗普門中學。中央社
2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽持續進行，新北市穀保家商「火球男」張峻瑋5日先發投出7局無安打比賽、飆速155公里，率隊以5比0擊敗普門中學。中央社

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U18東岸聯盟棒球賽穀保家商火球男張峻瑋今天先發投出7局無安打比賽、飆速155公里，何品室融開轟，以5比0擊敗普門中學；張峻緯投到7局球速都沒掉讓本壘後方球探頻頻點頭。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽穀保家商預賽最後一戰與普門中學交手，穀保派出張峻瑋先發，張峻瑋開賽連抓15個出局數，直到6局面對首名打者投出觸身球保送，才讓打者踏上壘包。

張峻瑋今天用68球完投7局沒被敲出安打，投出1次觸身球保送、7次三振、無失分，最快球速155公里，但投到7局球速都還有154公里，用好表現證明自己。

穀保總教練鄭志強表示，張峻瑋投球節奏掌握很好，也懂得去思考打者會挑什麼球路攻擊，場上不會著急，靠配球讓打者打不好，也會運用變化球吸引打者揮空，雖然先前遇到一些事情，但這段時間他變得更沉穩，鼓勵他要投出更好的表現吸引球探。

張峻瑋木棒聯賽開始狀況就維持不錯，他表示上場不會想太多，就是全力表現，自評近一年最大進步是穩定度，投手丘上穩定度最重要，態度和想法也會修正，過往面對對手的挑釁會心浮氣躁，現在心情上更穩定。

穀保首棒打者何品室融先前木棒聯賽敲出3轟，今天也敲出3分砲，鄭志強表示，何品室融打擊狀況維持的很好，今年也要出來挑戰選秀，大家都知道他的打擊能力，放在第1棒用意是震攝對手，今天單場2安貢獻3分打點。

普門中學 球速 穀保家商

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