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中職／續用邱丹責任「阿公」扛 林子偉、成晉返一軍不遠了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊林子偉。本報資料照片
樂天桃猿隊林子偉。本報資料照片

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樂天桃猿隊外野手邱丹開季至今曝露守備缺陷，今天繼續扛先發右外野手，總教練古久保健二強調：「選擇用他，這就是我的責任。」林子偉成晉已在二軍出賽兩場，如果身體沒有狀況，古久保說：「上一軍的時間應該不遠了。」

猿隊本季3場都負責右外野的邱丹，已在守備上幾次出現漏洞，包括昨天第4局面對蔣少宏擊出的右外野平飛球，滑接不成，反讓這球一路滾到全壘打牆邊，被跑出一支三壘打。

可扛右外野的林子偉、成晉，分別因手傷及膝傷未能趕上開季，目前都已在二軍出賽2場，林子偉6打數敲出3安打都是二壘打，今天尚未出現在一軍陣容中。

古久保表示，兩人若維持好的狀況，身體狀況也正常，上一軍的日子應該已經不遠，也提到看得出林子偉的打擊狀況感覺還不錯。

成晉 林子偉 樂天桃猿

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