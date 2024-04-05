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U18東岸聯盟／高市A隊鄭品紳後援勝 受大谷感染專注練投

中央社／ 台東5日電
2024年U18東岸聯盟棒球賽高雄市A隊5日靠失誤跑回致勝2分超前，鄭品紳（圖）後援2.2局穩守，率隊以4比3擊敗壽山高中。中央社
2024年U18東岸聯盟棒球賽高雄市A隊5日靠失誤跑回致勝2分超前，鄭品紳（圖）後援2.2局穩守，率隊以4比3擊敗壽山高中。中央社

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U18東岸聯盟棒球賽高雄市A隊今天靠失誤跑回致勝2分超前，鄭品紳後援2.2局穩守，率隊以4比3擊敗壽山高中；鄭品紳看經典賽大谷翔平飆K感染刺激氣氛專注練投，高中球速進步拚國手資歷。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽高雄市A隊今天與壽山高中交手，高雄市A隊一路落後，7局2比3落後時，靠著接連安打、牽制失誤一口氣跑回2分搶勝。

高雄市A隊高一投手鄭品紳今天後援2.2局被敲2支安打，投出2次三振，無失分，率隊搶勝、也拿下勝投。

高雄市A隊此次以普門中學為主體，加入高苑工商、三民高中球員組成聯隊，主要備戰接下來的玉山盃國手選拔賽，今天賽前已經拿下4連勝，總教練洪榮宏表示，今天開賽讓板凳比較少上場的球員先發磨練經驗，相信這場比賽會讓這些球員有很多的收穫。

鄭品紳雖然才高一，但洪榮宏透露鄭品紳是母隊普門中學潛力培養的投手戰力，直球、滑球的控球精準，很有機會留在玉山盃選拔賽代表隊中，這場比賽有很多的突破，對鄭品紳來說經驗值會有很大的提升。

鄭品紳國中時還是投手、捕手雙刀，但透露是看世界棒球經典賽日籍好手大谷翔平三振對手很刺激，現在比較喜歡投球、已經沒有蹲捕，剛升上高中球速132公里，有勤做重量訓練，現在最快球速可以投到141公里。

鄭品紳除了直球、滑球外，還有一顆指叉變速球可以誘使打者揮空，或者讓打者打成滾地球出局，也算是自信武器球種，之前沒有當過國手，希望此次可以拚青棒國手資歷。

普門中學 棒球 球速

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