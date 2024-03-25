MLB／火球男吉爾成洋基第五號先發 填補王牌柯爾受傷空缺

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）右肘受傷後，誰能成為球隊第五號先發受到關注，根據《紐約郵報》記者喬伊斯（Greg Joyce）報導，總教練布恩（Aaron Boone）正式宣布，春訓表現出色25歲火球男吉爾（Luis Gil）將擔任洋基第5號先發。

吉爾在今年春訓表現出色，上場比賽對上大都會的比賽中以四局失兩分、兩安打的表現結束春訓。春訓期間出賽5場累積15.2局，飆出23次三振為全隊最佳，拿下2勝0敗，防禦率2.87，每局被上壘率0.83，好表現最終也受到球隊欽點，成為第五號先發。根據報導，吉爾在新球季的首度先發，將會在台灣時間4月2日對上響尾蛇。

Luis Gil topped out around 99 with 8 swings and misses against Mets:



🔹4 IP

🔹2 H

🔹2 ER

🔹5 SO

🔹1 HR

🔹63 pitches pic.twitter.com/L9Rym4HkIr — Dugout Station (@DugoutStation) 2024年3月22日

布恩說道，「我對我們的選擇感到興奮，雖你永遠不想看到柯爾受傷，但我對那些出現並在最後時刻確實將自己的名字列入討論的人感到興奮。我覺得從一開始到現在，吉爾的投球表現都非常出色，他絕對是憑藉自己的表現贏得這個位置的。我們對他作為一名先發投手的潛力依然感到非常興奮。」

現年25歲的吉爾從2021年被洋基從3A拉上大聯盟舞台，生涯前3場先發都沒有失分，該年先發6場交出1勝1敗防禦率3.07的成績。但吉爾在2022年賽季只投1場就受傷，因此動TJ手術，直到2023年9月才重回賽場，並在小聯盟投復健賽。

近期除了吉爾之外，尚未進入40人名單的農場新星沃倫（Will Warren）也是第五號先發的競爭者之一。主帥布恩受訪表示，「沃倫未來的表現令人相當期待，我敢肯定，你很快就會看到他出現。」