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環台賽／與馮俊凱跨隊合作？ 盧紹軒：他很有職業道德

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
盧紹軒（右）今年將再度披上中華隊戰袍出征環台賽。記者劉肇育／攝影
盧紹軒（右）今年將再度披上中華隊戰袍出征環台賽。記者劉肇育／攝影

即將在3月10日登場的國際自由車環台公路大賽，今年不僅中華隊將派出5位成員參賽，旅外好手馮俊凱及王胤之也將以職業車隊身份登場，對於將與昔日隊友同場競速，中華隊盧紹軒在今天出席車錶新品發表活動被問到是否會與馮俊凱在場上跨隊合作時，他則笑說，「我想他應該蠻有職業道德的。」

今年環台賽將有來自全球38個國家共計24支隊伍、205位菁英選手來台參賽，其中包括6支二級職業車隊，寫下環台賽史上最多二級車隊參賽紀錄，而中華隊則由盧紹軒、杜志濠、吳之皓、張誌盛、李冠賢迎戰，至於旅外好手馮俊凱與王胤之則將披上所屬職業車隊戰袍出賽。

對於過去中華隊的老搭檔將成為今年賽道上的對手，盧紹軒在今天出席活動時表示，過去馮俊凱在中華隊陣中總是扮演穩定軍心的角色，少了他對於車隊來說是個全新的磨合，但與其他成員也都已經合作多年，相信不會有太大問題；不過當被問到是否會與馮俊凱在場上跨隊合作時，盧紹軒則是笑說：「我想他應該蠻有職業道德的。」

盧紹軒指出，今年環台賽共有6支二級球隊參戰，比賽強度將會相當高，全隊也從1月就開始集訓，目標是在每一站都能維持在後段的集團中衝線，其中在第三站浪漫台三線與第五站高雄市站將是中華隊的重點目標。

至於盧紹軒最熟悉的家鄉站、第四站南投縣站，他也強調肯定是全力以赴，「這一站我以往就都是all in，畢竟是自己家鄉，路線也相當熟悉，騎起來總是會有特別的感覺，肯定希望有好表現。」

中華隊 環台賽 馮俊凱

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